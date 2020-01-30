مدير جامعة الطائف يتوّج الطلبة الفائزين في الأولمبياد الثقافي الثالث

شهد تنافس ٤٥٦ طالبًا وطالبة من ١٤ كلية في ١٧ مجالًا ثقافيًّا وأدبيًّا وفنيًّا

توّج مدير جامعة الطائف المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن سالم الزهراني، الطلبة الفائزين في منافسات الأولمبياد الثقافي الثالث من بين ٤٥٦ طالبًا وطالبة من ١٤ كلية بمختلف مستويات الدراسة، تنافسوا للفوز في ١٧ مجالًا ثقافيًّا وأدبيًّا وفنيًّا.

واشتملت فعاليات الأولمبياد الثقافي، التي نظّمته جامعة الطائف -ممثلة في عمادة شؤون الطلاب- على معرض مصاحب احتوى مشاركات الكلية في المجالات الفنية، مثل التصوير التشكيلي، والرسم التشكيلي، والتصوير الضوئي، والخزف، والخط العربي.

وتَضَمّنت الفعاليات مسابقات طلابية ثقافية إثرائية، من أبرزها المناظرات؛ إذ تَناظر الطلبة في مجالات العلم والفن والأدب، وطرحوا مواضيع أدبية وسجالات ثقافية تزيد من محصلتهم المعرفية.

وتولى تحكيم المشاركات والمنافسات نخبةٌ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المتخصصين وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات الثقافية والأدبية والفنية التي شملتها مجالات الأولمبياد.

وأشاد عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر بن معيض البقمي، بهذه الفعالية الثقافية، ودورها البارز في احتضان وصقل المواهب والمهارات الطلابية.

وقال البقمي: "شجعت هذه المنافسات الطلاب وحفّزتهم على المشاركة وإبراز قدراتهم وإمكانياتهم الثقافية؛ بما يواكب الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة، بدعم سخي من حكومتنا الرشيدة.

من جهتها، أوضحت أستاذ المناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية المساعد عضو لجنة تحكيم مسابقة الإلقاء الدكتورة رقية فلاتة، أنها شاركت في تحكيم المسابقة لوضع بصمات تزيد من رفعة جامعة الطائف؛ لتكون واجهة مشرفة على مختلف الأصعدة.

وأعربت الدكتورة "فلاتة" عن شكرها لمن أسهموا في إنجاح فعاليات الأولمبياد، ولإدارة جامعة الطائف بقياداتها وعمدائها ووكلائها ومنسوبيها على دعم هذه الملتقيات وبث الحماس في طلابها ليكونوا عناصر مميزة فاعلة في مجتمعاتهم.

ونوّهت بالجهد الملحوظ لعمادة شؤون الطلاب لتسهيل عقد فعاليات الملتقى، وكذلك بجهود أعضاء اللجان والفِرَق التنظيمية؛ لحرصهم ومتابعتهم الجبارة لتنظيم الأجزاء المتنوعة للملتقى.

ولفتت إلى إسهام أعضاء هيئة التدريس الذين أثروا هذا الملتقى بخبراتهم، وأتاحوا الفرصة للجميع للتعلم والاستفادة من علمهم.

وأشادت الدكتورة "فلاتة" بالمتميزين والمبدعين والمبدعات من الطلاب والطالبات، الذين أثْرَوْا الأولمبياد بإبداعاتهم الثقافية والأدبية والفنية المختلفة.