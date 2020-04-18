"كورونا" يجبر الدنمارك على تمديد الحظر.. والبحرية التايوانية تحت الفحص

حصيلة إصابات جديدة جراء الفيروس في كل من أفغانستان وسويسرا وإثيوبيا

رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس "كورونا" المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 154 ألف وفاة حتى اللحظة.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة "2985" وبر الصين الرئيسي "1290" وفاة جديدة بعد إعلان مجلس مدينة ووهان إجراء مراجعة لعدد الضحايا، والمملكة المتحدة "847".

الدنمارك وقرار بتمديد الحظر

وقد مددت الدنمارك حظراً استمر على مدى شهر على التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص حتى 11 مايو المقبل، في إطار إجراءات تهدف إلى التعامل مع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وكان من المفترض أن ينقضي الحظر الذي طبق في 17 مارس الماضي، وأمرت وزارة الصحة الدنماركية بتمديد الحظر أمس.

وحتى أمس سجلت الدنمارك 336 حالة وفاة بسبب مرض (كوفيد - 19) الناجم عن فيروس "كورونا". ولدى البلاد 7073 حالة إصابة.

إصابات جديدة في أفغانستان

من جانبها، سجلت وزارة الصحة الأفغانية 27 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية إلى 933 حالةً.

وذكرت، في بيان اليوم، أن السلطات اختبرت 308 أشخاص على مستوى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لتكتشف إصابة 27 حالة جديدة من ضمنها 12 حالةً في العاصمة كابل.

وأشارت وزارة الصحة الأفغانية إلى تعافي 13 مريضاً من ضمنهم سبعة في العاصمة.

الفيروس يواصل الانتشار في هولندا

وقد أعلنت وزارة الصحة الهولندية اليوم السبت، عن تسجيل 142 حالة وفاة و1140 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 31589 حالة إضافة إلى 3601 حالة وفاة.

مئات من البحرية التايوانية يخضعون للفحص

وأعلنت حكومة تايوان اليوم السبت أنها ستخضع 700 من أفراد البحرية للحجر الصحي بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين بحارة كانوا في بعثة نوايا حسنة لدولة بالاو في المحيط الهادي.

وقال وزير الصحة تشين شيه تشونج للصحفيين: إن ثلاث سفن تابعة للبحرية التايوانية زارت بالاو، وهي من 15 دولة فقط لا تزال تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، في منتصف مارس، وعادت إلى تايوان بعد شهر.

وأضاف أن المصابين الثلاثة كانوا في نفس المنطقة على متن نفس السفينة، لكن تم استدعاء بحارة السفن الثلاث، وعددهم 700، وسيخضعون للحجر الصحي.

وتعتبر هذه أول حالات إصابة بـ"كورونا" في جيش تايوان. وتجري البحرية عملية تعقيم مكثف للسفن المعنية.

وسجلت تايوان 398 إصابة بالفيروس وست وفيات وهو عدد أقل بكثير مقارنة بالعديد من جيرانها، ويعود الفضل في ذلك إلى الإجراءات المشددة التي اتخذتها في المراحل المبكرة من التفشي لاحتواء المرض.

حصيلة جديدة في سويسرا وإثيوبيا

في سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية في سويسرا اليوم السبت عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 1111 والإصابات إلى 27.404 بفيروس "كورونا" على أراضيها.



بدورها، أفادت وزارة الصحة الإثيوبية، السبت، بتسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105 حالات بالبلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم التأكد من إصابة 9 حالات بعد إجراء فحص معملي لنحو 659 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الـ9 الجديدة هي 8 إثيوبيين، ومواطن من غينيا الاستوائية، مشيرة إلى أن 6 من المصابين الجدد لديهم تاريخ سفر و3 مخالطين لحالات مصابة.

وأشار البيان إلى أن ثلاثة من الإثيوبيين من بين الثمانية المصابين قادمون من جيبوتي، وتم عزلهم في مدينة "دير داوا" شرق إثيوبيا.

ولفت إلى أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" وصل إلى 16 حالة، بينما فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة منذ دخول "كورونا" البلاد في مارس الماضي.