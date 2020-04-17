النمسا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 431

إجمالي حصيلة الإصابات يبلغ 14484

أعلنت النمسا، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد إلى 431 حالةً، فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 14484 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بعد تسجيل 21 حالة وفاة و114 إصابة جديدة بالفيروس الذي تعافى منه 9704 حالات.