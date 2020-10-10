"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم ( السبت ) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ( مفخخة ) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 05:31 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم ( السبت ) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ( مفخخة ) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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