"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى السابعة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, يتضمن استمرارًا للرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة التي تؤثر في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 09:02 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى السابعة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, يتضمن استمرارًا للرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة التي تؤثر في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

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