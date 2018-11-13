إطلالة جوية تعتلي سقف المتحف.. شاهد أكبر لوحة ترحيبية بزيارة الملك سلمان لتبوك

تزيد مساحتها على 4500م2 ويمكن مشاهدتها من الشوارع المقابـلة للمبنى بفضـل الميـل

انتهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من تركيب أكبر لوحة ترحيبية بتبوك؛ لاستقبال خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

نفّذ اللوحة فرعُ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك على سقف مبنى المتحف الوطني بتبوك؛ لتكون إطلالة جوية لكل زائر قادم للمنطقة يشاهدها من الجو، وكذلك يمكن مشاهدتها من الشوارع المقابلة للمبنى بفضل طبيعة سقف المبنى الذي أنشئ بشكل مائل.

وتزيد مساحة هذه اللوحة على 4500 متر مربع، وتضمنت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.