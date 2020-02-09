بالخطأ.. تسريب صورة أكثر الأسلحة سرية في العالم

تحجب وزارة الدفاع الروسية أي معلومة عنه.. أزالتها

تسربت صورة على شبكة الإنترنت عن طريق الخطأ لأحد أكثر الأسلحة سرية في العالم، والتي تحجب وزارة الدفاع الروسية أي معلومات عنها.

وأشار موقع بلغاري متخصص في شؤون الأسلحة والجيوش إلى أن وزارة الدفاع الروسية أزالت فيديو من "يوتيوب" لم يحصل على سوى 380 مشاهدة، حيث تنبهت لظهور جزء كبير من صورة للسلاح؛ خشية تسرب معلومات حول القدرات وخصائص السلاح الفتاك.

وتابع الموقع أن السلاح يشتهر باسم "يوم القيامة"، والذي تقول روسيا إنه سيكون قادرًا على تدمير مدن بأكملها من خلال إحداث تسونامي، مضيفة أن المعلومات لا تزال غير واضحة حول السلاح الفتاك.

ولم تعلق أي جهة روسية عن الخطأ الذي أدى إلى تسرّب الصورة.