العاهل الأردني يبحث سبل وقف التصعيد الإسرائيلي مع نائبة الرئيس الأمريكي

تلقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اتصالًا هاتفيًّا اليوم من نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.
وأكّد العاهل الأردني خلال الاتصال ضرورة مواصلة بذل كل الجهود إقليميًّا ودوليًّا لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس الشرقية، وإنهاء العدوان على غزة، وضرورة تكثيف المساعي والعمل معًا من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام.
تلقى اتصالًا هاتفيًّا اليوم أكد خلاله ضرورة مواصلة وبذل كل الجهود لدفع عملية السلام
تلقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اتصالًا هاتفيًّا اليوم من نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.
وأكّد العاهل الأردني خلال الاتصال ضرورة مواصلة بذل كل الجهود إقليميًّا ودوليًّا لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس الشرقية، وإنهاء العدوان على غزة، وضرورة تكثيف المساعي والعمل معًا من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام.