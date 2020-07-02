العراق: تسجيل 2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53708

سجلت العراق 2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 53708 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 110 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2160 حالة, فيما سجلت 1645 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 27912 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات اليوم 23636, منهم 326 حالة في العناية المركزة.