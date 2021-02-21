"جوجل" تحذف تطبيقًا يساعد في حساب أجور سائقي "أوبر"

بعد أن ادعت الشركة أن التطبيق ينتهك حماية علامتها التجارية

حذفت "جوجل" من متجرها الإلكتروني تطبيقًا يساعد سائقي "أوبر" في حساب أجورهم ومعرفة ما إذا كانوا يحصلون على أجر أقل مما يستحقون. وقال مطور تطبيق "أوبر شيتس" الذي يساعد سائقي أوبر في معرفة ما إذا كانت الشركة تدفع لهم أجرًا أقل عن أي رحلة: إن التطبيق لم يعد موجودًا على متجر "جوجل بلاي".

وأضاف أرمين سامي مطور التطبيق في رسالة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن حذف التطبيق جاء بعد أن ادعت شركة "أوبر" أن تطبيق أوبر شيتس ينتهك حماية علامتها التجارية؛ مضيفًا: "قدمت أوبر دعوى تزييف للعلامة التجارية ضد أوبر شيتس؛ ولذلك تم حذف التطبيق من المتجر"؛ مؤكدة أنه قد يحدث خلط لدى العملاء بشأن منتجات أوبر الأصلية.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في التكنولوجيا، إلى أن تطبيق "أوبر شيتس" يقوم ببساطة بحساب المسافات الفعلية التي يقطعها سائق أوبر في الرحلة؛ في حين أن شركة أوبر تقوم بتقدير المسافة باستخدام خط مستقيم بين نقطة بداية الرحلة ونقطة النهاية، ويمكن أن تكون أقل من المسافة الفعلية التي قطعها السائق، وهو ما قد أن يؤدي إلى حصول السائق على أجر أقل مما يستحقه بالفعل.

وقال أرمين سامي: إن "أوبر" اعترفت بهذه المشكلة بالفعل بالنسبة لسائقيها في مدينة نيويورك في 2017، وأعادت فروق الأجور إلى السائقين المتضررين منها.