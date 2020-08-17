الهلال في مأزق .. الإصابة تغيّب "إدواردو" لمدة أسبوعين

لن يشارك في "الكلاسيكو" أمام الأهلي

يغيب عن الملاعب المحترف البرازيلي لاعب الهلال كارلوس إدواردو ، بعد أن كشفت نتائج الأشعة التي خضع لها اللاعب، على موضع إصابته في مفصل القدم، وحاجته إلى برنامج علاجي يمتد إلى أسبوعين، وبذلك تأكد غيابه عن لقاء الأهلي في افتتاح الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء الخميس المقبل بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.



وواصل الثنائي سلمان الفرج ومحمد البريك برنامجيهما العلاجي.