لا تقطعوا مياه السيول.. مدني جازان يحذر من حالة تقلبات جوية

دعا إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة.. تشمل عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم السبت، وما يصاحبها من تأثيرات ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار، وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، داعياً إلى الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد العقيد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.