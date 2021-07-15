أمريكا تخصص مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار للكشف عن "القراصنة"

أطلقت قناة إلكترونية لتلقي البلاغات

رصدت الولايات المتحدة اليوم (الخميس)، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في كشف هوية ورصد متسللين إلكترونيين يعملون لصالح حكومات أجنبية ويستهدفون بنية تحتية أمريكية حساسة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته "رويترز"، أن بعض عمليات الاختراق الإلكتروني الخبيثة التي تستهدف بنية تحتية أمريكية حساسة قد تنتهك قانون مكافحة الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب.

وبينت أنها أطلقت قناة للبلاغات على شبكة الإنترنت المظلمة؛ لحماية أمن وأمان المصادر المحتملة.

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15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 06:42 PM

أطلقت قناة إلكترونية لتلقي البلاغات

أمريكا تخصص مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار للكشف عن "القراصنة"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رصدت الولايات المتحدة اليوم (الخميس)، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في كشف هوية ورصد متسللين إلكترونيين يعملون لصالح حكومات أجنبية ويستهدفون بنية تحتية أمريكية حساسة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته "رويترز"، أن بعض عمليات الاختراق الإلكتروني الخبيثة التي تستهدف بنية تحتية أمريكية حساسة قد تنتهك قانون مكافحة الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب.

وبينت أنها أطلقت قناة للبلاغات على شبكة الإنترنت المظلمة؛ لحماية أمن وأمان المصادر المحتملة.

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