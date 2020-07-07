كوريا الجنوبية: 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 13181 حالة

أوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية، اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف 44 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي حتى منتصف ليل أمس إلى 13181 حالة.

وبحسب طريقة انتقال العدوى للمصابين الجدد، كانت 24 حالة من الوافدين من الخارج، وأكثر من 20 حالة لانتقال العدوى داخلياً.