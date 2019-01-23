هنقرستيشن توقع عقدًا مع ORACLE لدعم خطط النمو والتحول الرقمي

وقعت هنقرستيشن أكبر تطبيق توصيل طعام في المنطقة عقدًا مع شركة ORACLE؛ وذلك لتطبيق مشروع أنظمة ORACLE HCM & Financial Cloud؛ وذلك لدعم خطط النمو والتحول الرقمي من خلال تطبيق المعايير العالمية في إدارة الموارد البشرية والمالية وتعزيز عملية التخطيط وصنع القرار اعتمادًا على أعلى ما وصلت له التكنولوجيا الحديثة.

ومثل هنقرستيشن في التوقيع الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، علي الغامدي، فيما مثّل شركة ORACLE المدير العام محمد زيتون.

وأكدت هنقرستيشن عن أن التوقيع مع ORACLE يعد أمرًا مهمًّا في مسيرة الشركة؛ حيث سيتم من خلاله تعظيم أداء وإنتاجية الكوادر البشرية وتنظيم حالة المرشحين للوظائف في جميع مراحلها، ابتداء من المقابلة الوظيفية وحتى نهاية العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى أن النظام سيساعد على تحديد الأهداف وتقييم الأداء وإدارة الموازنة المالية والعمليات الحسابية والأصول، وإدارة النقد والتقارير المالية.

كما تطمح هنقرستيشن من خلال التوقيع مع ORACLE، إلى زيادة قدرات الموظفين البدلاء عن طريق التخطيط الاستباقي في الوظائف القيادية والأدوار الرئيسة الأخرى، والمواءمة بين أهداف الموظفين واستراتيجيات الشركة، كما أن النظام سيساعد على توفير التحليلات لاتخاذ قرارات أذكى وأدق بشأن القوى العاملة، وتسريع عمليات الموارد البشرية، إضافة إلى تمكين الموظفين من أداء الخدمات الذاتية بشكل أسهل، بالإضافة إلى تعظيم رأس المال البشري من خلال اكتساب المواهب والتعلم وإدارة الأداء والتطوير الوظيفي، بالإضافة إلى تطوير المهارات.

يذكر أن هنقرستيشن تتوسع بشكل كبير في السوق السعودي؛ حيث تتربع على عرش سوق التسوق الإلكتروني في المملكة، وعدد موظفي هنقرستيشن يتزايد بشكل سريع ويحتاج إلى بيئة تلبي التطلعات الوظيفية والمستقبلية.