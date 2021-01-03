الاتحاد يستضيف الشباب في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

يستضيف فريق الاتحاد السعودي نظيره الشباب، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم مساء غد الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

مباراة الذهاب على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، انتهت بالتعادل الإيجابي 2- 2؛ حيث سجل ثنائية صاحب الأرض اللاعب إيجور ليشنوفسكي؛ فيما جاء هدفا الضيوف بواسطة رومارينيو وجاري مينديز رودريجيز.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع المتأهل من لقاء الرجاء المغربي أمام الإسماعيلي المصري، الذي يجمع بين الفريقين يوم الـ11 من يناير الحالي في مدينة الدار البيضاء، بعد أن حسم الأخير الذهاب لصالحه بهدف اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف.

مشوار الاتحاد والشباب نحو المربع الذهبي

انطلق مشوار الفريقين في النسخة الحالية من البطولة، بدءًا من دور الـ32؛ حيث تخطى الاتحاد عقبة نظيره العهد اللبناني بالفوز 3- 0 في جدة، وتعادل سلبيًّا خارج ملعبه؛ بينما اجتاز الشباب نظيره شبيبة الساورة الجزائري بالفوز 5- 1 في مجموع المباراتين.

وفي ثمن النهائي، فاز الشباب على ملعبه بهدف دون رد أمام شباب الأردن، قبل أن يتعادل الفريقان 1- 1 في مباراة العودة، ليخطف الفريق السعودي بطاقة العبور إلى دور الثمانية، برفقة مواطنه الاتحاد الذي اجتاز عقبة الوصل الإماراتي بالفوز 4- 1 في مجموع المباراتين.

وفي ربع النهائي حقق الشباب فوزًا على ضيفه الشرطة العراقي 6- 0 في مباراة الذهاب، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز 1- 0 إيابًا؛ ليحجز مقعده من الباب الكبير في المربع الذهبي، في المقابل أطاح الاتحاد بنظيره أولمبيك آسفي المغربي بالفوز 2- 1 في مجموع المباراتين.

وفي مرحلة الذهاب بالمربع الذهبي، تعادل الفريقان إيجابيًّا 2- 2 في مباراة مثيرة يوم 2 ديسمبر الماضي، وتأجل الحسم حتى موقعة جدة المقرر لها 4 يناير المقبل، في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.