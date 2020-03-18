ضبط منشأة تُخزّن أكثر من مليونَيْ كمامة وقفاز بهدف بيعها لاحقًا

خلال جولات الفرق الرقابية لـ"التجارة" و"الغذاء والدواء"

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية، ومن خلال تحرياتها، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ منشأة مخالفة خَزّنت أكثر من مليوني كمامة وقفاز بهدف بيعها لاحقًا، ولم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء، بالإضافة إلى أن مكان التخزين غير مرخص من الجهات المعنية.

وبناء عليه تمت مصادرة الكميات وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

وحذرت وزارة التجارة كافة المستوردين المخالفين الذين يمتنعون عن الإفصاح بالكميات التي لديهم، ويخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقًا، من هذه الممارسات، وتدعوهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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لم تفصح عنها لهيئة الغذاء والدواء

"التجارة" تضبط منشأة تُخزّن كميات من الكمامات بهدف البيع اللاحق

أعلنت وزارة "التجارة" عن ضبط فِرَقها، قبل قليل، منشأةً تُخزّن كميات من الكمامات؛ بهدف بيعها لاحقًا، ولم تفصح عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء.

ويُنتظر أن تعلن الوزارة تفاصيل وصور الضبطية في وقت لاحق اليوم.