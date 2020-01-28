"السريع": تشريف خادم الحرمين لختام مهرجان الملك عبدالعزيز تتويج لملاك ومحبي الإبل

أشاد باهتمام القيادة الرشيدة تجاه كل مناسبة تعكس ثقافة وتراث المملكة للعالم

أكد رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان السريع، أن تشريف قائد الأمة ووالد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل هو تشريف وتتويج لجميع ملاك ومحبي الإبل ليس في السعودية وحسب بل في جميع الدول العربية.

وتفصيلاً، قال "السريع": أوجه التهنئة للشيخ فهد بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل على هذا النجاح الكبير الذي تتوج بتشريف ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وضيوفه الكرام، أفاد رئيس اللجنة الإعلامية بأن جهود الجميع كانت متكاتفة لأجل تميز المهرجان، خاصة وأنه يحمل اسماً عزيزاً وغالياً في قلب كل مواطن سعودي وهو اسم الملك المؤسس – رحمه الله -، ويشرف عليه سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله -، ما وضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة من أجل بذل الغالي والنفيس ليظهر المهرجان بهذه الصورة المشرفة التي ظهر بها من فضل الله، في ظل الاهتمام الكبير الذي تبديه قيادتنا الرشيدة تجاه كل مناسبة تعكس ثقافة وتراث المملكة للعالم.

ووجه "السريع" شكره وتقديره لكافة منصات الإعلام السعودي، مؤكداً أنها لعبت دوراً كبيراً في نجاح المهرجان، باعتبارها شريكاً أساسياً في كل الخطوات التي تمت قبل وأثناء الفعاليات المتنوعة التي صاحبت المهرجان في مراحله المختلفة، لوضع المتلقي في قلب الحدث، بالتغطية المميزة للسباقات، فكانت بمثابة المرآة التي تعكس كل ما هو جميل في الفعاليات.

ولفت "السريع" إلى أن التنسيق كان كبيراً بين اللجنة الإعلامية للمهرجان والوسائط الإعلامية المختلفة، لاسيما الصحافة، التي نقلت الحدث باحترافية كبيرة ودقة ومهنية عالية، مضيفاً: "لهم منا جزيل الشكر على ما قدموه من تغطية مميزة على مدى أيام المهرجان، وسيظل التعاون وثيقاً بيننا في مقبل المناسبات".

وقدم الشكر لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، مؤكداً أنه وضع الإبل ورياضتها في مكانة عالمية غير مسبوقة، من واقع سعيه الدائم لأن تحتل الموقع الذي تستحقه، إذ ينوي نقل السباقات من المحلية إلى العالم الخارجي، ويسعى جاهداً لأن تكون المحطة المقبلة هي أوروبا.



وتابع: "متيقن تماماً من أنه سينجح في ذلك طالما سعيه دؤوب للارتقاء برياضة الإبل للعالمية بكل المقاييس ومن كل النواحي"، والشكر موصول لنائب المشرف العام للمهرجان والرئيس التنفيذي لنادي الإبل خالد بن سعود أبو حيمد الذي ذلل كل الصعوبات التي واجهت فريق العمل ودعم الجميع نحو تحقيق هذا النجاح الذي يليق بمناسبة وطنية يشرفها والد الجميع ملك الحزم حفظه الله ورعاه.