المملكة ضيف شرف الدورة الثانية لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

تُقام في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري

اختار ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، المملكة العربية السعودية، ضيف شرف لدورته الثانية التي سوف تقام في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم الفنان الراحل "محمود عبدالعزيز".

وأشارت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية، في بيان لها، إلى أن رئيس الملتقى المخرج عمرو قابيل، أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم للإعلان عن تفاصيل الدورة، أن اختيار المملكة جاء عقب مشاركتها المتميزة في الدورة الأولى ضمن 14 دولة عربية؛ في ظل ما تشهده المملكة من حراك ثقافي ينعكس على المشهد المسرحي بها.

وقال: إن الملتقي سيشهد تكريم اثنين من رموز المسرح الجامعي بالمملكة، هما الفنان خالد الحربي، والكاتب فهد ردة الحارثي؛ موضحًا أن هناك مسرحيتين مشاركتين من جامعتين سعوديتين هما: العرض المسرحي «نعش» وتقدمه جامعة الطائف وينافس داخل المسابقة الرسمية، وعرض جامعة طيبة «أوراق منسية».

وأوضح الملحق الثقافي بسفارة المملكة الدكتور خالد بن عبدالله النامي خلال المؤتمر الصحفي، أن مشاركة المملكة في الملتقى، تسهم في التعريف بالعمق التاريخي والحضاري للمملكة، وما تزخر به من تنوع ثقافي وتراثي، وتوطيد جذور التواصل وتبادل الخبرات؛ مؤكدًا أن هذه المشاركة تساهم في تحقيق كثير من الطموحات ورؤية المملكة 2030.