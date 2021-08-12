عقد الاجتماع التنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بمجلس التعاون

"الظفيري": اللقاء انعكاس لأهمية الموضوع في إطار حرص الدول الأعضاء على تعزيزه وتطويره

عقد رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، اجتماعهم التنسيقي خلال الفترة 11- 12 أغسطس 2021م، بدولة الكويت.

وأكد نائب وزير الخارجية بدولة الكويت السفير مجدي الظفيري، أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان؛ مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي انعكاسًا لأهمية الموضوع في إطار حرص الدول الأعضاء على تعزيزه وتطويره.

وتناولت جلسات المناقشة عددًا من الموضوعات، أبرزها الاستراتيجية الخاصة التي أعدتها الأمانة العامة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وخطة العمل الخارجية التي أعدتها بعثة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جنيف، بالإضافة إلى محاور تضمنت مجالات التنسيق المشترك وتعزيز تبادل الخبرات وتوحيد جهود دول مجلس التعاون في هذا المجال.

وخلص الاجتماع التنسيقي إلى عدد من التوصيات التي ستسهم في تعزيز التنسيق الخليجي المشترك في مجال حقوق الإنسان.