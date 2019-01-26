بعد تقرير "سبق".. صحة جازان تتدارك الأمر وتغلق مجمع العارضة

اتهمته أسرة بالتسبب في وفاة طفلتهم جراء الإهمال

عاودت صحة جازان أمس الجمعة إغلاق أحد المجمعات الطبية في محافظة "العارضة" والذي اتهمته أسرة بالتسبب في وفاة طفلتهم بسبب الإهمال وتعثر نقلها نتيجة لتعطل الإسعاف.



جاء ذلك بعد ساعات من نشر تقرير في "سبق" تحت عنوان: في قضية طفلة "العارضة".. فاتورة تحرج "صحة جازان" المجمع مازال مفتوحاً.

وكان متحدث صحة جازان قد خرج أمس في أحد البرامج مؤكداً بأن المجمع مغلق ولا يستقبل أي مرضى غير أن فاتورة زود بها والد الطفلة "سبق" حصل عليها بعد الحلقة تثبت عكس ذلك وأن المجمع مازال مفتوحاً ويستقبل المراجعين، تحتفظ بها الصحيفة.

وبينت صحة جازان بأن المجمع رصدت عليه ملاحظات عدة من أبرزها أنه غير معد لإجراء حالات الولادة وأن المكان لم يكن مؤهلاً لإجرائها وأنه قد تم تغريمه وأن ملف القضية تم تحويله إلى اللجنة الطبية الشرعية.

وكانت الطفلة "رضيعة" قد ودعت الحياة الأسبوع الماضي بعدما تأزمت حالتها، وقال والدها إنها تعرضت للإهمال من قِبل الكادر الطبي بعد الولادة؛ ما تسبب في توقُّف نبضات القلب والتنفس. وبيَّن أنه فوجئ بطلب الطبيبة منه نقل طفلته في سيارته الخاصة نظراً لتعطل الإسعاف إلى المستشفى العام الذي نقلها لمستشفى أبو عريش قبل أن تودع الحياة بعد شهرين من الولادة.