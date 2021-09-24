للملك وولي العهد.. "ذا قروف الرياض" يهدي المملكة أكبر مجسم فني في العالم

بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.. والعمل ينتمي إلى المدرسة المفاهمية التشكيلية

تميّز مشروع "ذا قروف" الترفيهي، باحتفاله في اليوم الوطني السعودي ٩١ من خلال مشاركته، بأضخم مجسم معدني في العالم للملك سلمان، وسمو ولي العهد، مكوّن من تسع طبقات من المعدن.

وينتمي هذا العمل إلى المدرسة المفاهمية التشكيلية، واستغرق تنفيذه ما يقارب ٣ أشهر، على يد أحد أمهر الفنانين.

وكانت هناك مشاركة مميزة وفريدة من نوعها في توزيع أكثر من ألف بالون وحلوى وأعلام لزوّار شارع التحلية على مدى ٣ أيام متواصلة.