متحدث وزارة الصحة محذراً: لا ضرر ولا ضرار

قال الكثير ممن أصيبوا بكورونا جاملوا من حولهم

جدّد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تحذيراته من المجاملة على حساب الصحة، مؤكداً أن بعض النتائج وخيمة.

وقال: ‏لا تجامل على حساب صحتك، الكثير ممن أصيبوا بفيروس كورونا جاملوا من حولهم، بسبب سلوكيات خاطئة ولم يلتزموا بالاحترازات الصحية، وكانت النتيجة للآسف بعضها وخيمة.. (لا ضرر ولا ضرار).