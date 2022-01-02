"الكويت" تدعو مواطنيها لمغادرة بريطانيا: ارتفاع غير مسبوق في إصابات "كورونا"

سفارتها في لندن: الوضع قد يتطور لفرض الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران

أهابت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بالمواطنين الكويتيين أهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية، وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي؛ حفاظاً على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم.

وحثت السفارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، المواطنين الموجودين في بريطانيا إلى مغادرة الأراضي البريطانية والعودة إلى الوطن؛ نظراً للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة المتحدة، والذي قد يقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.

ووفق صحف كويتية محلية، دعت السفارة المواطنين في مختلف المدن البريطانية في حال طلب الاستفسار عدم التردد بالاتصال بالقسم قنصلي بالسفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 02075903400.