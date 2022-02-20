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المركز الوطني: حالة تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الخامسة مساءً

"الأرصاد" ينبّه الرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية

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توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تسود منطقة الرياض حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة برياحٍ سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأكّد المركز أن الحالة تشمل كلاً من: ثادق وحريملاء ورماح ومرات، وتبدأ عند العاشرة والثلث صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة مساءً.