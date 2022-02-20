"الأرصاد" ينبّه الرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تسود منطقة الرياض حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة برياحٍ سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وأكّد المركز أن الحالة تشمل كلاً من: ثادق وحريملاء ورماح ومرات، وتبدأ عند العاشرة والثلث صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة مساءً.حالة الطقس الأرصاد رياح الرياض
المركز الوطني: حالة تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الخامسة مساءً
توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تسود منطقة الرياض حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة برياحٍ سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وأكّد المركز أن الحالة تشمل كلاً من: ثادق وحريملاء ورماح ومرات، وتبدأ عند العاشرة والثلث صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة مساءً.