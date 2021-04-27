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10444 فارقوا الحياة فيما بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 30 ألفًا

تونس تسجل 1957 إصابة جديدة و 92 وفاة بفيروس كورونا

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سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1957 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 92 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10444، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 303584.