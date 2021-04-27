تونس تسجل 1957 إصابة جديدة و 92 وفاة بفيروس كورونا

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1957 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 92 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10444، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 303584.
10444 فارقوا الحياة فيما بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 30 ألفًا
سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1957 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 92 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10444، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 303584.