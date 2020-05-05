تركيا.. حصيلة وفيات فيروس كورونا ترتفع إلى 3520 حالة

العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى 129491 إصابة

أظهرت بيانات وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا ارتفع 59 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إلى 3520 وفاة.

ووفق "رويتر": أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع بواقع 1832 إلى 129491، وهو الأعلى خارج دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وروسيا. وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا، المسبب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19، حتى الآن 73285 شخصًا.

ووصل عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي أُجريت في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى 33283؛ مما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشّي الوباء إلى ما يتجاوز 1.2 مليون اختبار.