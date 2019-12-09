استطلاع: 70 % من المواطنين والمقيمين انطباعاتهم إيجابية عن وزارة الصحة

كشفت نتائج استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، عن أن 70% من المواطنين والمقيمين في المملكة لديهم آراء وانطباعات إيجابية حول وزارة الصحة، وتميزت أبرزها في كفاءة الأطباء والممرضين السعوديين بنسبة 68%.
وأظهرت النتائج رضا المواطنين والمقيمين عن جهود الوزارة في مكافحة الأمراض المعدية بنسبة 84%، ومكافحة الأمراض الشائعة بنسبة 63%، وإنشاء المراكز الطبية المتطورة بنسبة 68%، وجودة الخدمات الصحية بنسبة 66%، والحضور الإعلامي في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي بنسبة 69%.
وتمثلت الانطباعات الأقل إيجابية في تقديم خدمات العلاج في الخارج بنسبة 47%، واستقطاب الكوادر الطبية المتميزة من الخارج بنسبة 46%.
وبيّنت النتائج أن هناك موافقة عالية جداً حول تميز الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة في موسم الحج في كل عام بنسبة بلغت 92%.
واتفق 76% من أفراد العينة على أن هناك تحسناً في مستوى الخدمات الطبية خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما رأى 11% أنه ضعيف، و13% لم يلحظوا أي تحسن في ذلك.
وأعربت أغلبية أفراد العيّنة عن ثقتهم بوزارة الصحة من حيث تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بنسبة بلغت 65%، بينما 15% ليس لديهم ثقة، و19% جاءت آراؤهم محايدة.
وكان الاستطلاع قد أُجري حول الصورة الذهنية لوزارة الصحة شاركت فيه عيّنة عشوائية بلغ عددها "1252" فرداً من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور 63%، والإناث 37%، ونسبة السعوديين منهم 91% وغير السعوديين 9%.
وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام وزارة الصحة
وفق نتائج المسح الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام
كشفت نتائج استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، عن أن 70% من المواطنين والمقيمين في المملكة لديهم آراء وانطباعات إيجابية حول وزارة الصحة، وتميزت أبرزها في كفاءة الأطباء والممرضين السعوديين بنسبة 68%.
وأظهرت النتائج رضا المواطنين والمقيمين عن جهود الوزارة في مكافحة الأمراض المعدية بنسبة 84%، ومكافحة الأمراض الشائعة بنسبة 63%، وإنشاء المراكز الطبية المتطورة بنسبة 68%، وجودة الخدمات الصحية بنسبة 66%، والحضور الإعلامي في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي بنسبة 69%.
وتمثلت الانطباعات الأقل إيجابية في تقديم خدمات العلاج في الخارج بنسبة 47%، واستقطاب الكوادر الطبية المتميزة من الخارج بنسبة 46%.
وبيّنت النتائج أن هناك موافقة عالية جداً حول تميز الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة في موسم الحج في كل عام بنسبة بلغت 92%.
واتفق 76% من أفراد العينة على أن هناك تحسناً في مستوى الخدمات الطبية خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما رأى 11% أنه ضعيف، و13% لم يلحظوا أي تحسن في ذلك.
وأعربت أغلبية أفراد العيّنة عن ثقتهم بوزارة الصحة من حيث تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بنسبة بلغت 65%، بينما 15% ليس لديهم ثقة، و19% جاءت آراؤهم محايدة.
وكان الاستطلاع قد أُجري حول الصورة الذهنية لوزارة الصحة شاركت فيه عيّنة عشوائية بلغ عددها "1252" فرداً من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور 63%، والإناث 37%، ونسبة السعوديين منهم 91% وغير السعوديين 9%.
وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.