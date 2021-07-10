"الحياة الفطرية": لائحة تنظيم الصيد ستصدر خلال أسابيع قليلة

بعد اعتمادها من "إدارة مجلس المركز"

أوضَحَ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن العمل جارٍ للانتهاء من لائحة تنظيم الصيد؛ مبينًا أنها ستصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبيّن المركز أن بيان الصيد سوف يصدر بعد اعتماده من مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.