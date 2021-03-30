"المالكي" مديرًا للتفتيش بمكتب العمل بمكة

أصدر مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بمنطقة مكة المكرمة، قراراً يقضي بتكليف تركي بن عايض المالكي، مديرًا لإدارة التفتيش بمكتب العمل بمكة المكرمة، بالإضافة إلى عمله مساعدًا لمدير إدارة التفتيش بمنطقة مكة المكرمة.

يذكر أن "المالكي" من الكوادر الإدارية المتميزة.