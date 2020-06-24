موظفو "الكهرباء" يتبرعون بأكثر من 2.7 مليون ريال لـ 44 جمعية خيرية

منذ بداية 2020 حتى شهر يونيو الحالي

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن أكثر من أربعة آلاف من موظفيها، تبرعوا بمبلغ 2.711.175 ريالاً، منذ بداية 2020 حتى شهر يونيو الحالي، لدعم برامج ومشاريع الجمعيات الخيرية المختلفة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها "السعودية للكهرباء"، لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمجتمعية.

وأوضحت الشركة، أن عدد الجمعيات الخيرية، التي استفادت من استقطاعات وتبرعات موظفي الشركة، بلغ نحو 44 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن الكريم، حلت في رأس القائمة، تلتها جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية في منطقة مكة المكرمة، ثم جمعية رعاية أيتام عسير، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأخرى في عدد من المدن، وتهدف إلى الارتقاء بفئات المجتمع المختلفة، وتعزيز الوعي لدى أبنائه.

ويعد برنامج تبرع الموظفين للجمعيات الخيرية في "السعودية للكهرباء"، أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة، لإتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية والتعاون من أجل النهوض بتلك الجمعيات، ومساعدتها على أداء دورها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها، وذلك من خلال تبرع الموظف بجزء من راتبه آلياً، عبر نظام الرواتب الإلكتروني الخاص بالشركة بعد الاطلاع على أنشطة وبرامج وأهداف الجمعيات، في الموقع الداخلي للشركة.

يذكر أن قيمة التبرعات التي استقطعت من رواتب موظفي "السعودية للكهرباء"، من عام 2017 إلى عام 2019، لحسابات الجمعيات الخيرية والمتخصصة، بلغت أكثر من 13 مليون ريال.