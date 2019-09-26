الوقت القاتل يمنح أبها فوزاً ثميناً على الاتفاق

في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري

خطف فريق أبها فوزاً ثميناً في الأنفاس الأخيرة على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد ملحقاً به الهزيمة الثانية على التوالي وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة لحساب الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع أبها رصيده إلى 7 نقاط احتل من خلالها المركز الثالث مؤقتاً بينما توقف الرصيد النقطي للاتفاق عند 6 نقاط بالمركز السابع.

بدأت المباراة بتحفظ شديد من كلا الفريقين كان فيه المستوى دون المتوسط انحصر اللعب في وسط الملعب حيث كثرت التمريرات الخاطئة من الطرفين مما أدى إلى غياب التهديد الحقيقي على المرميين نتيجة التكتل الدفاعي المفروض من مدربي الفريقين.

تأخر التهديد الأول من أصحاب الضيافة إلى منتصف الشوط حين انطلق سعد بقير من الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية إلى صالح آل عباس الذي تابعها برأسه فوق العارضة.

كاد فريق أبها أن يدخل غرفة تبديل الملابس متقدماً بالنتيجة عندما لاحت كرة داخل منطقة الجزاء على قدم روبين غابرييل البعيد عن المراقبة الدفاعية لكنه تسرع في تسديدها خارج الخشبات الثلاثة.

جاء الشوط الثاني مغايراً تماماً عن نظيره الأول حيث تخلى الفريقان عن الحذر وهو ما جعل اللعب مفتوحاً وبات الوصول إلى المرميين مسموحاً كان فيه فريق أبها الأفضل والأكثر تهديداً للمرمى.

كاد خطأ حارس أبها عبدالعالي المحمدي أن يتسبب باستقبال مرماه هدفاً بعد أن حاول إبعاد الكرة المرتدة من زميله مهدي تهرات لكن كرته ارتطمت بقدم روجيريو كوتينيو لتمر بسلام خارج الخشبات الثلاث بالدقيقة (60).

رد أصحاب الضيافة كاد أن يكون حاسماً في مناسبتين الأولى حين كسر صالح آل عباس مصيدة التسلل وانفرد قبل أن يسدد كرة زاحفة كان لها الحارس الاتفاقي رايس مبولحي بالمرصاد (63)، نفذ بعدها لاعبو أبها جملة فنية مميزة تبادل خلالها الثلاثي سعد بقير وسيحمان النابت وصالح آل عباس الكرة ليطلق الأخير قذيفة صاروخية تألق الحارس الجزائري في إنقاذ مرماه من هدف محقق (65).

أثمرت السيطرة الأبهاوية هدفاً عندما انسل عمار النجار من الجهة اليمنى قبل أن يمرر كرة متقنة باتجاه أمين عطوشي الذي تسلل في غفلة من دفاع الاتفاق ليسدد كرة عانقت شباك الحارس رايس مبولحي بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع (93).