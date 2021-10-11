"الصحة": تسجيل 58  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  52 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547649 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536678 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالات 3 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8748 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 132 حالة.

6

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443 03:39 PM

"الصحة": تسجيل 58  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  52 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

0 4,142

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547649 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536678 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالات 3 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8748 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 132 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021