جمعية "أيتام جدة" تتفاعل مع شهر الجودة بمحاضرة تثقيفية

لنشر ثقافة التميز المؤسسي والإداري لرفع الأداء والإنتاج الوظيفي

نظمت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة جدة محاضرة تثقيفية بعنوان: "‏نشر ثقافة التميز المؤسسي وأهميتها"، وذلك ضمن تفاعل الجمعية مع شهر الجودة ( شهر نوفمبر) لعام 2021، حيث قدمها المدير التنفيذي للجمعية دكتور مهندس محمد ناقرو في مقر الجمعية بجدة بمشاركة المنسوبين والمنسوبات.



وتضمنت المحاضرة محاور عدة؛ أهمها التعريف بماهية الجودة ونشر ثقافة التميز المؤسسي والإداري بين المنسوبين والمنسوبات، إضافة إلى ذلك تعريف الحضور بممارسات الجودة وكيفية توظيفها لرفع الأداء والإنتاج الوظيفي، وبيان أهمية تنظيم الوقت وتهيئة البيئة لتحقيق أكبر فوائد ممكنة في جهد ووقت أقل.



من جهة أخرى أوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور مهندس محمد ناقرو أن الجمعية أطلقت منذ بداية عام 2021 مبادرات متنوعة لنشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها وفق رؤية المملكة 2030 لتقديم أرقى مستوى الخدمات للمستفيدين تحقيقًاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة -أيدها الله-.