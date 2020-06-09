"الحارثي" مديرًا تنفيذيًّا لبرنامج تحسين أداء المستشفيات

أصدر مدير عام إدارة المستشفيات بوزارة الصحة، مالك مبادرة أداء الصحة، الدكتور عبدالعزيز بن سهيل الصوان؛ قرارًا بتكليف خالد بن عايض الحارثي مديرًا تنفيذيًّا لبرنامج تحسين أداء المستشفيات والمراكز المتخصصة (أداء الصحة).

فيما ثمّن "الحارثي" هذه الثقة الغالية، متمنيًا أن يكون عند حسن الظنّ في بذل المساعي للنهوض بمستهدفات البرنامج؛ مما يعزّز كفاءات الكوادر الوطنية واستمرار منهجية التطوير.