لبنان يتعاقد مع "فايزر" على 2.1 مليون لقاح مضاد لـ"كورونا"

تصل تدريجياً بدءاً من فبراير

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في لبنان، أن الوزارة وقعت اليوم الأحد، العقد النهائي مع شركة "فايزر" لتأمين 2.1 مليون لقاح تصل تدريجياً بدءاً من فبراير المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن العقد يضاف إلى الاتفاقية الموقعة في أكتوبر الماضي، مع منصة كوفاكس العالمية التي ترعاها منظمة الصحة العالمية، لتأمين 2.7 مليون لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعاً إلى لبنان.

وأضافت أنها تتعاون مع القطاع الخاص لتأمين مليوني لقاح من شركتي أسترازينيكا وسينوفارم، بدءاً من فبراير المقبل.

فيروس كورونا الجديد

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17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442 04:26 PM

تصل تدريجياً بدءاً من فبراير

لبنان يتعاقد مع "فايزر" على 2.1 مليون لقاح مضاد لـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في لبنان، أن الوزارة وقعت اليوم الأحد، العقد النهائي مع شركة "فايزر" لتأمين 2.1 مليون لقاح تصل تدريجياً بدءاً من فبراير المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن العقد يضاف إلى الاتفاقية الموقعة في أكتوبر الماضي، مع منصة كوفاكس العالمية التي ترعاها منظمة الصحة العالمية، لتأمين 2.7 مليون لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعاً إلى لبنان.

وأضافت أنها تتعاون مع القطاع الخاص لتأمين مليوني لقاح من شركتي أسترازينيكا وسينوفارم، بدءاً من فبراير المقبل.

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فيروس كورونا الجديد

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