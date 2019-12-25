"الخدمة المدنية" تسمح بتأخير دوام موظفيها صباح الخميس تزامناً مع كسوف الشمس

أتاحت وزارة الخدمة المدنية لموظفيها اختيارياً تأخير بداية دوام يوم غد الخميس إلى التاسعة صباحاً؛ لتزامن بداية وقت الدوام اليوم مع كسوف الشمس.

جاء ذلك في توجيه من وزير الخدمة المدنية استشعاراً لأهمية أيام الاختبارات لأولياء أمور الطلاب والطالبات وحرصاً على سلامتهم، وتزامناً مع تعميم وزارة التعليم التي قررت تأخير موعد اختبارات يوم غد الخميس إلى التاسعة صباحاً.