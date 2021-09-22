جازان.. حالة أمطار غزيرة تتواصل حتى 8 مساءً

الأرصاد: تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ للرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبو عريش، والحرث، الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.