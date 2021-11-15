صندوق الاستثمارات يحذر من أي تواصل ينتحل اسمه ويطلب حوالات مالية

أكد ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن

حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه؛ بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وأكد عبر حسابه في "تويتر" ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، مشيراً إلى أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

1

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443 03:42 PM

أكد ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن

صندوق الاستثمارات يحذر من أي تواصل ينتحل اسمه ويطلب حوالات مالية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 174

حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه؛ بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وأكد عبر حسابه في "تويتر" ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، مشيراً إلى أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021