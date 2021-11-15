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أكد ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن

صندوق الاستثمارات يحذر من أي تواصل ينتحل اسمه ويطلب حوالات مالية

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حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه؛ بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وأكد عبر حسابه في "تويتر" ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، مشيراً إلى أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.