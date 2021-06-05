سكاكا.. انطلاق مهرجان زيتون الجوف الدولي الرابع عشر.. الاثنين

يُطلق أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز مهرجان زيتون الجوف الدولي‬ الرابع عشر، مساء يوم الاثنين المقبل، بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا‬.



ويشارك في معرض المهرجان أكثر 68 مشاركًا تشمل دولًا من خارج المملكة، فيما يصاحب المهرجان عروض ترفيهية وثقافية وفنية.



وفي نهاية المهرجان يتم اختيار الفائزين بجائزة أمير منطقة الجوف لأفضل زيت وأفضل زيتون.