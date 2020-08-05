"تنظيم الكهرباء": في حال وجود عُطل في العداد سيكون الفحص مجانًا

دعت مَن يشك في أدائه للتقدم بطلب إجراء الفحص

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء ‏أنه في حال كان هناك شك في أداء العداد فإنه يمكن التقدم إلى مقدِّم الخدمة بطلب فحص عداد، ثم سيقوم مقدم الخدمة بتنفيذ الطلب، وفحص العداد.

وقالت هيئة تنظيم الكهرباء عبر حسابها على "تويتر": "في حال وجود عُطل في العداد سيكون الفحص مجانًا".