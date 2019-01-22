جامعة الملك خالد تطرح وظائف أكاديمية بأبها والمحافظات التابعة

أعلنت جامعة الملك خالد، حاجتها إلى شغل وظائفها الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ، بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها.
يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد المقبل حتى الخميس، حسب الجهات والتخصصات على الرابط أدناه:
https://www.kku.edu.sa/ar/node/7839/
مشغولة بغير السعوديين والتقديم يبدأ الأحد المقبل حتى الخميس
أعلنت جامعة الملك خالد، حاجتها إلى شغل وظائفها الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ، بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها.
يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد المقبل حتى الخميس، حسب الجهات والتخصصات على الرابط أدناه:
https://www.kku.edu.sa/ar/node/7839/