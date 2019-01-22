جامعة الملك خالد تطرح وظائف أكاديمية بأبها والمحافظات التابعة

مشغولة بغير السعوديين والتقديم يبدأ الأحد المقبل حتى الخميس

أعلنت جامعة الملك خالد، حاجتها إلى شغل وظائفها الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ، بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها.

يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد المقبل حتى الخميس، حسب الجهات والتخصصات على الرابط أدناه:

https://www.kku.edu.sa/ar/node/7839/

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22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440 12:43 PM

مشغولة بغير السعوديين والتقديم يبدأ الأحد المقبل حتى الخميس

جامعة الملك خالد تطرح وظائف أكاديمية بأبها والمحافظات التابعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت جامعة الملك خالد، حاجتها إلى شغل وظائفها الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ، بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها.

يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد المقبل حتى الخميس، حسب الجهات والتخصصات على الرابط أدناه:

https://www.kku.edu.sa/ar/node/7839/

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