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مشغولة بغير السعوديين والتقديم يبدأ الأحد المقبل حتى الخميس

جامعة الملك خالد تطرح وظائف أكاديمية بأبها والمحافظات التابعة

أعلنت جامعة الملك خالد، حاجتها إلى شغل وظائفها الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ، بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها.

يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد المقبل حتى الخميس، حسب الجهات والتخصصات على الرابط أدناه:

https://www.kku.edu.sa/ar/node/7839/