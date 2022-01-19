رئيس كوريا يزور إحدى محطات مشروع قطار الرياض

اطلع على التجهيزات المُعَدَّة وفق أعلى المعايير

زار الرئيس مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا والوفد المرافق له اليوم، إحدى محطات مشروع قطار الرياض؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح "الوزير المرافق"، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

واستهل الرئيس الكوري جولته بالاستماع إلى شرح مفصل عما ستقدمه خدمة النقل العام التي تضم مشروع قطار الرياض ومشروع حافلات الرياض، من خلال ربط العاصمة عبر ستة مسارات تغطي مسافة 176 كيلومترًا، تشمل 85 محطة موزعة في أنحاء الرياض.

وتَجول رئيس كوريا والوفد المرافق له عقب ذلك في أرجاء المحطة؛ مطلعين على تجهيزات المحطة وفق أعلى المعايير وأحدث التقنيات، بالإضافة إلى اطلاعهم على الخريطة التي توضح خطوط سير مشروع (قطار الرياض).

ورافق الضيوفَ خلال الزيارة، الرئيسُ التنفيذي لمجموعة سامسونج سي تي، سي- شول أو؛ حيث تُعد الشركة الكورية إحدى الشركات المنفذة لمشروع (قطار الرياض).

يذكر أن مشروع "قطار الرياض" سيقدم خدمة النقل العام المميزة من خلال تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية، والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، إلى جانب ربطه بمعالم مدينة الرياض الكبرى كمطار الملك خالد الدولي، ومركز الملك عبدالله المالي، والجامعات الكبرى، ووسط المدينة، ومركز النقل العام.