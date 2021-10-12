"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت المراكزَ التجارية والأسواق العامة والمطاعم حيث جرى خلالها تقديم التوعية

نفّذت صحة المدينة المنورة 694 جولة رقابية؛ وذلك خلال الفترة من 26/ 2/ 1443هـ حتى 3/ 3/ 1433هـ؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وشملت الجولات المراكزَ التجارية، والأسواق العامة، والمطاعم؛ حيث جرى خلالها تقديم التوعية الصحية لـ2066 شخصًا.