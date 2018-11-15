شاهد.. بلدية أضم تساهم في إنقاذ مقيم احتجزته سيول وادي العرج

بالتنسيق مع الدفاع المدني واستخدامه معدة كبيرة الحجم

ساهمت بلدية محافظة أضم اليوم في إنقاذ مقيم عربي بعد أن سقطت سيارته في مجرى وادي العرج وحاصرته مياه السيول من كل الاتجاهات .

جاء ذلك بعدما تلقت بلدية أضم بلاغًا من أحد المواطنين عن وجود مقيم عربي سقطت سيارته في مجرى وادي العرج.

وعليه فقد تم توجيه رئيس إدارة التشغيل والصيانة للموقع ومساندة الزملاء في إدارة الدفاع المدني بالمحافظة لإنقاذ المقيم، حيث قام بنقل معدة كبيرة الحجم (بلدوزر) للموقع في وقت قياسي وبالتنسيق مع الدفاع المدني المتواجد في الموقع تم الدخول إلى المقيم وإنقاذه .

يذكر أن محافظة أضم قد شهدت اليوم أمطارًا غزيرة شملت المحافظة وعددًا من المراكز، سالت على إثرها الأودية والشعاب .