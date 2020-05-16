شاهد بالطائف.. الأمطار لم تمنع رجال الأمن عن أداء واجبهم في منع التجوال

لتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا

تصوير ماجد عسيري: شهدت محافظة الطائف فجر اليوم أمطارًا متوسطة، لم تمنع رجال الأمن من أداء عملهم في تطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتمركز رجال الأمن في الشوارع بمحافظة الطائف، وسط الأمطار المتوسطة في عدد من الأحياء؛ لأداء مهامهم، مستشعرين مسؤوليتهم تحت أي ظرف وفي كل وقت، في الميدان؛ من أجل المواطنين والمقيمين على هذه البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد أمطارًا منذ عدة أيام، في أوقات متفاوتة تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، شملت العديد من الأحياء السكنية.