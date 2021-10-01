السومة يعود إلى تشكيلة سوريا قبل مباراتي كوريا ولبنان

ضمن الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022

يعود المهاجم عمر السومة إلى تشكيلة منتخب سوريا في المباراتين أمام كوريا الجنوبية ولبنان ، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

اختار نزار محروس المدير الفني لمنتخب سوريا لكرة القدم، قائمة من 30 لاعباً لمباراتي كوريا الجنوبية في سيول في السابع من أكتوبر الجاري ولبنان في الأردن في 12 منه في الجولتين الثالثة والرابعة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.

وشهدت التشكيلة عودة مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة بعدما غاب عن الجولتين الأولى والثانية بداعي الإصابة. وتتصدر إيران المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لكوريا ونقطتين للإمارات ونقطة واحدة لكل من سوريا والعراق ولبنان.

وضمت القائمة 21 لاعباً محترفاً في الخارج و9 محليين وهم: إبراهيم عالمة (جبلة) وطه موسى (الوحدة السوري) وعبد اللطيف نعسان ومحمد صهيوني وتامر حج محمد وعمرو جنيات (الكرامة) ويزن عرابي (الفتوة) وسعد أحمد (الوثبة) وكامل حميشة (تشرين) وعبد الرحمن ويس (اوفي كريت اليوناني) وخالد كردغلي (نفط الوسط العراقي) ومؤيد عجان ومحمد عنز ومحمود البحر (الرفاع البحريني) وأسامة أومري وأحمد الأشقر (الحد البحريني) وفارس ارناؤوط (المنامة البحريني) وثائر كروما (النجمة البحريني) وإسراء حموية (الحالة البحريني) ومؤيد خولي (النصر العماني ) وحمود مواس وفهد اليوسف (الشرطة العراقي) ومحمد مرمور (مسيمير القطري) وعلاء الدالي (العربي الكويتي) وزاهر ميداني (الزوراء العراقي) واياز عثمان (لوينكوس اليوناني) ومحمد عثمان (سبارتا روتردام الهولندي) وعمر خربين (الوحدة) وعمر السومة (الأهلي السعودي).