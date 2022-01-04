"الرباط الصليبي" يبعد "العودة" عن الباطن.. والعملية تحدد لاحقًا

كشف نادي الباطن، اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم عمر العودة؛ حيث أكد إصابة اللاعب بالرباط الصليبي، وتقرر أن يجري عملية جراحية ستحدد لاحقًا.



وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها "العودة" عن إصابته بالرباط الصليبي، في مواجهة فريق الباطن أمام الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



الجدير بالذكر أن الباطن يحل في المركز الـ15 برصيد 14 نقطة، ويستضيف، الجمعة، نظيره الاتفاق في افتتاح مباريات الجولة الـ16 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.