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يشترط ألا يكون من أصحاب السوابق.. وأن يمضي النصف الأول

السجون تتيح "إعفاء" لشراء نصف محكومية سجين الحق العام

أتاحت المديرية العامة للسجون، للسجين فرصة شراء نصف محكوميته في الحق العام، عبر مبادرة "إعفاء".



وقال مدير إدارة المشاريع العقيد مهندس محمد المدخلي، في مقطع فيديو بثته "السجون" عبر مواقع التواصل الاجتماعي: يشترط ألا يكون السجين من أصحاب السوابق للاستفادة من المبادرة ولمرة واحدة فقط، وأن يكون أمضى نصف فترة حكمه العام.



وأكد "مدخلي" أن سجين الحق الخاص لا يستفيد من المبادرة، والمقابل المالي عن كل سنة هو ١٨ ألف ريال.



وأضاف: المبادرة تهدف لإدارة الطاقة الاستيعابية في السجون، وذلك بتخفيض أعداد سجناء الحق العام وإتاحة إطلاق سراحهم مقابل مبلغ مادي.



وأردف: يستفيد من المبادرة الأجانب الذين لا ينطقون بالعربية؛ وذلك لعدم قدرتهم على حفظ القرآن الذي يُعفى به السجين من نصف المحكومية.



ودعا "مدخلي" عامة الناس والبنوك ورجال الأعمال إلى تبني مثل هذه المبادرات والمساهمة في إعفاء المساجين بمقابل، بما يسهم في تحسين البرامج الإصلاحية داخل السجون، وذلك من خلال تلك المبالغ التي سيتم تحصيلها عبر هذه المبادرة.



وعن تكلفة السجين الواحد على ميزانية السجون خلال السنة الواحدة، أشار إلى أنها تتراوح ما بين ٤٥ ألفًا إلى ٥٠ ألف ريال.



وذكر "مدخلي" أن المردود المالي من تطبيق المبادرة قد يصل في السنة الواحدة إلى 1,5 مليار ريال من ميزانية السجون.