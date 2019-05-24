ثالث هدافي دوري الأولى يقود هجوم النصر

وقع عقداً لمدة ثلاثة مواسم مقبلة

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم التعاقد مع صالح عباس لاعب فريق نجران.

وقالت إدارة النادي في تغريدة: "وقعت إدارة نادي النصر رسمياً مع مهاجم نادي نجران الكابتن صالح آل عباس وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات".

يذكر أن اللاعب يلعب في خط الهجوم وهو أحد هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للأولى حيث احتل المركز الثالث بـ17 هدفاً.



